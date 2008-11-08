Щербакова установила личный рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в Китае.

15-летняя спортсменка сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер (во второй половине программы).

За технику россиянка получила 40,08 балла, итоговый результат составил 73,51.

Предыдущее лучшее достижение Щербаковой в короткой программе составляло 73,18 балла, оно было установлено на этапе Гран-при среди юниоров в Братиславе в 2018 году.

В этом сезоне россиянка в короткой программе набирала 67.73 балла (Lombardia Trophy) и 67.60 балла (Skate America).

Рекорд за короткую программу принадлежит японке Рике Кихире (83,97).

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту