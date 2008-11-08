Щербакова установила личный рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

Теги сборная России Гран-при женское катание Гран-при Китая Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в Китае. 

15-летняя спортсменка сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер (во второй половине программы). 

За технику россиянка получила 40,08 балла, итоговый результат составил 73,51. 

Предыдущее лучшее достижение Щербаковой в короткой программе составляло 73,18 балла, оно было установлено на этапе Гран-при среди юниоров в Братиславе в 2018 году. 

В этом сезоне россиянка в короткой программе набирала 67.73 балла (Lombardia Trophy) и 67.60 балла (Skate America). 

Рекорд за короткую программу принадлежит японке Рике Кихире (83,97). 

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