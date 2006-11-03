Вице-чемпион Олимпиады-1980 Шахрай: «Произвольной программе Загитовой пока не хватает царственности. Ее выступление напоминает погоню за прыжками»

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай прокомментировал выступление олимпийской чемпионки на этапе Гран-при во Франции (2-е место).

«Увы, не все получилось у Алины Загитовой. Она исполнила прыжки с ошибками и недокрутами. На мой взгляд, ее произвольной программе, где фигуристка предстает в образе Клеопатры, пока не хватает некой царственности. Выступление Загитовой скорее напоминает погоню за прыжками. Алина чрезмерно сосредоточена на исполнении элементов, это мешает ей показать весь свой высокий класс, ту самую царственность, как раз то, к чему обязывает эта музыка.

Но сезон только начался. У Алины есть все, чтобы довести эту программу до того уровня, когда она заиграет другими красками, станет более выразительной», – сказал Шахрай.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)