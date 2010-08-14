Туктамышева сделала промо нового сезона в стиле шоу «Последний герой»

Российская фигуристка сделала промо-видео нового сезона в стиле телепередачи «Последний герой».

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, еще никогда не было.



Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промо-видео нового сезона со всеми участницами Гран-при в стиле заставки», – написала Туктамышева.

В видео Туктамышева отметила десять спортсменок: Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную, Марию Сотскову, Евгению Медведеву, , Серафиму Саханович, Станиславу Константинову, Софью Самодурову и себя.

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022

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