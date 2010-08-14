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Туктамышева сделала промо нового сезона в стиле шоу «Последний герой»

Теги сборная России видео Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Серафима Саханович Мария Сотскова Станислава Константинова Алина Загитова Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала промо-видео нового сезона в стиле телепередачи «Последний герой».

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, еще никогда не было.

Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промо-видео нового сезона со всеми участницами Гран-при в стиле заставки», – написала Туктамышева.

В видео Туктамышева отметила десять спортсменок: Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную, Марию Сотскову, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Серафиму Саханович, Станиславу Константинову, Софью Самодурову и себя.

 
 
 
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Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счёту на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции как сейчас ещё никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промо-видео нового сезона со всеми участницами гран-при в стиле заставки ——————————————— Next season will be my eighth on senior level, but I can tell you that level of competition is as higher as never been. It reminds me show “Survivor” where were two tribes. My team made a promo in that style for the upcoming season with all grand-prix competitors.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022

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