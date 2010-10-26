Тарасова – о выступлении Медведевой: «Тяжело сказать, почему так произошло. Наверное, у нее была стартовая лихорадка»

Тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada (6-е место).

«Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения.

Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает.

Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», – сказала Тарасова.

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию

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