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Skate America. Павлюченко и Ходыкин, Чэн и Ян, Кэйн и ЛеДюк покажут произвольные программы

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В ночь с 19 на 20 октября на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе пары представят произвольные программы. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин после короткой программы идут вторыми.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 23.09 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) 
2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) 
3. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)
4. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)

Вторая разминка

5. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США) 
6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 00.11 (20 октября)
8. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)

После короткой программы

1. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 72,73
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 71,25 (личный рекорд)
3. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 68,20
4. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США) – 65,18
5. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 61,27
6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 55,06
7. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 54,63
8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 47,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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