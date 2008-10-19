Skate America. Павлюченко и Ходыкин, Чэн и Ян, Кэйн и ЛеДюк покажут произвольные программы

В ночь с 19 на 20 октября на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе пары представят произвольные программы. Россияне и Денис Ходыкин после короткой программы идут вторыми.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 23.09 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада)

2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

3. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)

4. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)

Вторая разминка

5. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США)

6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 00.11 (20 октября)

8. Пэн Чэн – (Китай)

После короткой программы

1. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 72,73

2. Дарья Павлюченко – (Россия) – 71,25 (личный рекорд)

3. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 68,20

4. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США) – 65,18

5. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 61,27

6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 55,06

7. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 54,63

8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 47,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию