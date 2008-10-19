Skate America. Павлюченко и Ходыкин, Чэн и Ян, Кэйн и ЛеДюк покажут произвольные программы

В ночь с 19 на 20 октября на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе пары представят произвольные программы. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин после короткой программы идут вторыми.
1-й этап
Skate America
Лас-Вегас, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 23.09 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада)
2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
3. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)
4. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)
Вторая разминка
5. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США)
6. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 00.11 (20 октября)
8. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)
После короткой программы
1. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 72,73
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 71,25 (личный рекорд)
3. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 68,20
4. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США) – 65,18
5. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 61,27
6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 55,06
7. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 54,63
8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 47,92
Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию