Евгения Медведева: «Сегодняшний прокат – обычный, не хороший и не плохой, в короткой было необычно. Не знаю, что там случилось»

Двукратная чемпионка мира прокомментировала свой результат на втором этапе Гран-при Skate Canada (5-е место).

«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось вчера, поэтому мы были так расстроены. Мы проделали отличную работу за последние 2,5 недели. Я чувствовала себя уверенно на тренировках, на шестиминутной разминке и даже во время проката. Я не нервничала.

О короткой Брайан сказал, что я этого не заслуживаю. Мы действительно много работали. И я должна хорошо выступать. На утренней тренировке он сказал, что верит в меня.

Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то великолепное или необычное. Чистая произвольная программа - это нормально для меня, я делаю так каждый день на тренировках. Лучше или хуже, но обычно чисто. Сегодняшний прокат - обычный, не хороший и не плохой, вчера было необычно.

Оценки за программы были настолько разные, что не могу сказать в сумме. Минус на плюс дает минус? На данный момент это не то, что я хотела», – сказала Медведева.

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