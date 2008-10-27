Медведева чисто откатала произвольную программу на Skate Canada

Российская фигуристка чисто откатала произвольную программу на Skate Canada.

Судьи отметили только неверное ребро на тройном лутце – это наказывается снижением базы за прыжок на 1,18 балла.

За прокат спортсменка получила 146,73 балла. Это на 2,84 балла меньше ее личного рекорда.

С итоговым баллом в 209,62 Медведева заняла пятое место..

После короткой программы Медведева шла на шестом месте.

Реакция Медведевой на неудачный прокат в Канаде: полная растерянность, кусает губы, ладонь у лба

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело