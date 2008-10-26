Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы на Skate Canada

Двукратная чемпионка мира не стала общаться с прессой после короткой программы на втором этапе по фигурному катанию Skate Canada.

Россиянка неудачно выступила в короткой и заняла 6-е место с суммой в 62,89 балла. На двойном акселе фигуристка допустила степ-аут, также она упала с тройного лутца.

Произвольная программа у женщин состоится сегодня вечером. Лидирует в соревнованиях японка Рика Кихира.

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