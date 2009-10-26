Александра Трусова: «Обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные прыжки»

Российская фигуристка прокомментировала свой результат в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada (3-е место).

– Понравилось здесь выступать.

Сергей Викторович настраивал, говорил слова, которые он мне говорит перед каждым соревнованием, и после проката рассказал все ошибки, будем над ними работать.

Я буду работать над всем, буду улучшать свое катание, вращения, буду учить тройной аксель, стараться делать больше.

– Платье у тебя с сюрпризом – меняет цвет. Тяжело это делать во время выступления?

– Нет.

– Ты переживаешь, когда это все происходит, что что-то не получится?

– Перед первым стартом переживала, потому что до этого пробовали всего несколько раз. И я все переживала - оно то раньше открывалось, то позже, и я очень волновалась. Но потом все получилось.

– У тебя такая яркая и знаменитая музыка в короткой программе. Что у тебя в голове во время проката?

– Она очень подходит, мне нравится ее катать, и я думаю, что это прямо для меня музыка и мне очень понравилось, когда тренеры предложили эту музыку.

– Не обидно, что в короткой программе нельзя делать четверные?

– Конечно, обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные, потому что, когда я на показательных катала короткую, у меня получалось там сделать четверной, и я очень хочу, чтобы можно было делать четверные в короткой программе.

– Ты говорила, что любишь кататься, но интервью вообще не нравится давать. Как ты справляешься с этим?

– С каждым годом все легче и легче, но все равно кататься намного легче, – сказала Трусова.

Саша Трусова – рожденная прыгать четверные. Хотя тренер помнит ее деревянной и дерганой

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