Татьяна Мишина: «Сейчас вся Европа начнет говорить, что четверные вредны, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина поделилась мнением о тенденциях в современном фигурном катании.

– Чувствуете ли вы, что сейчас живете в особое время, когда женское фигурное катание в России выходит на космический уровень?



– В одиночном, конечно, колоссальные перемены. Будучи специалистом, смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты. Это суперталантливые девушки. Сейчас уже в 10-летнем возрасте можно увидеть предпосылки к многооборотным прыжкам. А сейчас ведь и помимо Трусовой с Щербаковой уже выделяются более молодые девушки.

– Та же .



– Да, именно. И другие. В интернете выкладываются видео, как они прыгают уже тройные аксели, четверные. Очевидна тенденция на сложность элементов.

В Европе таких уже нет. Алексей в своем интервью сказал, что они сегодня прыгают, а что будет завтра – неизвестно. Но не надо думать, что они через два года станут толстыми. И не надо говорить о том, что такие прыжки не надо делать и что они вредны. Хотя вся Европа сейчас начнет говорить об этом, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна.

И придется фигурное катание делить на тех, кто прыгает что-то сложное и тех, кто будет просто кататься и прыгать двойные прыжки, побеждая с двойным акселем. В Америке этот вопрос уже поднимается, думают о каких-то градациях, чтобы не чувствовать себя униженными и оскорбленными.

Возможно, кто-то выплывет в США. В одном только Чикаго 40 катков. Путем отбора кто-то появится. Но в ISU будут что-то думать, они не хотят, чтобы конкуренция заглохла.

– Вы видите какой-то вариант развития событий?



– Возможно, сделают, как в художественной гимнастике, где медаль можно получить за выступление с отдельным предметом. А в фигурном катании сейчас выиграть у россиянок нереально, и интерес к этому виду спорта начнет пропадать. Как уже говорила, могут сделать выступления без элементов ультра-си, с красивыми вращениями и простыми прыжками, – сказала Мишина.

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