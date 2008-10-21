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Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания на Skate America

Теги сборная России сборная Японии женское катание Алина Загитова Рика Кихира Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Ксения Синицына Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания в произвольной программе на Skate America.

За каскад из четверного лутца и тройного тулупа спортсменка получила 18,66 балла.

Самые дорогие элементы в женском катании

1. Анна Щербакова (Россия) – 18,66 (четверной лутц-тройной тулуп)
2. Александра Трусова (Россия) – 16,41 (четверной тулуп-тройной тулуп)
3. Александра Трусова (Россия) – 16,36 (четверной тулуп-тройной тулуп)
4. Александра Трусова (Россия) – 16,14 (четверной тулуп-тройной тулуп)
5. Рика Кихира (Япония) – 15,06 (тройной аксель-тройной тулуп)
6. Рика Кихира (Япония) – 14,83 (тройной аксель-тройной тулуп)

В топ-16 входят только результаты Щербаковой, Трусовой и Кихиры. В топ-25 попали два элемента в исполнении Ксении Синицыной и по одному у Камилы Валиевой, Алены Косторной, Алины Загитовой и американки Алисы Лью.

Первая взрослая победа Щербаковой: два платья в одном номере, два четверных прыжка, атака на рекорд Трусовой

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