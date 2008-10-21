Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания на Skate America

Российская фигуристка исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания в произвольной программе на Skate America.

За каскад из четверного лутца и тройного тулупа спортсменка получила 18,66 балла.

Самые дорогие элементы в женском катании

1. Анна Щербакова (Россия) – 18,66 (четверной лутц-тройной тулуп)

2. Александра Трусова (Россия) – 16,41 (четверной тулуп-тройной тулуп)

3. Александра Трусова (Россия) – 16,36 (четверной тулуп-тройной тулуп)

4. Александра Трусова (Россия) – 16,14 (четверной тулуп-тройной тулуп)

5. Рика Кихира (Япония) – 15,06 (тройной аксель-тройной тулуп)

6. Рика Кихира (Япония) – 14,83 (тройной аксель-тройной тулуп)

В топ-16 входят только результаты Щербаковой, Трусовой и Кихиры. В топ-25 попали два элемента в исполнении Ксении Синицыной и по одному у Камилы Валиевой, , Алины Загитовой и американки Алисы Лью.

Первая взрослая победа Щербаковой: два платья в одном номере, два четверных прыжка, атака на рекорд Трусовой

У нашего фигурного инстаграма 15 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, там все расписания и результаты, новости, тексты и много красоты!