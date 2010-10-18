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Щербакова прыгнула 5 четверных лутцев (один с падением) на тренировке перед Skate America, Туктамышева – 4 тройных акселя

Теги сборная России Гран-при Skate America Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова исполнила 5 четверных лутцев на тренировке перед первым этапом Гран-при Skate America.

Щербакова трижды исполнила сольный четверной прыжок, два раза прыгнула лутц в каскаде с тройным тулупом. С одного четверного лутца фигуристка упала, остальные прыгнула чисто.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила без ошибок 4 тройных акселя, один из которых прыгнула в каскаде с двойным тулупом.

Короткая программа женщин на Skate America начнется 19 октября в 7.00 по московскому времени. Щербакова закроет первую разминку, Туктамышева откроет вторую. На турнире также выступит Станислава Константинова.

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