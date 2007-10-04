Медведева осталась без двух каскадов в произвольной программе на Shanghai Trophy, но все равно победила

Российская фигуристка допустила ряд ошибок в произвольной программе на победном для себя турнире Shanghai Trophy в Китае.

В программе фигуристка исполнила только один каскад – тройной флип – двойной тулуп – двойной тулуп.

Последним прыжковым элементом она попыталась исполнить каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, но второй прыжок в каскаде был аннулирован из-за превышения количества допустимых повторов прыжковых элементов в программе.

Также были допущены ошибки на вращениях и дорожке шагов.

За технику Медведева получила 49,49 балла. Итоговая сумма составила 119,62 балла.

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