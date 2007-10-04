Реклама 18+
Реклама 18+

Медведева осталась без двух каскадов в произвольной программе на Shanghai Trophy, но все равно победила

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Shanghai Trophy Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева допустила ряд ошибок в произвольной программе на победном для себя турнире Shanghai Trophy в Китае. 

В программе фигуристка исполнила только один каскад – тройной флип – двойной тулуп – двойной тулуп.

Последним прыжковым элементом она попыталась исполнить каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, но второй прыжок в каскаде был аннулирован из-за превышения количества допустимых повторов прыжковых элементов в программе. 

Также были допущены ошибки на вращениях и дорожке шагов. 

За технику Медведева получила 49,49 балла. Итоговая сумма составила 119,62 балла.

⚡ Медведева победила на Shanghai Trophy, Турсынбаева – 2-я

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья