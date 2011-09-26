⚡ Даниелян выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Мозалев – 3-й

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе юноши представили короткие программы.

Лидирует россиянин Артур Даниелян, Андрей Мозалев – 3-й.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Загреб, Хорватия

Юноши

Короткая программа

1. Артур Даниелян (Россия) – 82,11

2. Эндрю Торгашев (США) – 80,53

3. Андрей Мозалев (Россия) – 78,85

4. Шун Сато (Япония) – 78,41

5. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,32

6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,41

7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 66,76

8. Басар Октар (Турция) – 66,74

9. Марк Городницкий (Израиль) – 66,11

10. Матиас Белоградский (Чехия) – 62,97

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 60,17...

14. Алекса Ракич (Канада) – 52,57...

19. Даниэль Мартынов (США) – 49,73