⚡ Даниелян выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Мозалев – 3-й

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе юноши представили короткие программы.
Лидирует россиянин Артур Даниелян, Андрей Мозалев – 3-й.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Загреб, Хорватия
Юноши
Короткая программа
1. Артур Даниелян (Россия) – 82,11
2. Эндрю Торгашев (США) – 80,53
3. Андрей Мозалев (Россия) – 78,85
4. Шун Сато (Япония) – 78,41
5. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,32
6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,41
7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 66,76
8. Басар Октар (Турция) – 66,74
9. Марк Городницкий (Израиль) – 66,11
10. Матиас Белоградский (Чехия) – 62,97
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 60,17...
14. Алекса Ракич (Канада) – 52,57...
19. Даниэль Мартынов (США) – 49,73