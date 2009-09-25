Даванкова – об отношении фанатов к Медведевой: «Вот что от нее кому надо? Теперь она что бы ни сделала — плохо все»

Бывшая российская фигуристка рассказала об отношении к хейтерам.

— По вашим наблюдениям, хейтеры фигуристов — кто они?

— Это точно взрослые люди. Возраст аудитории легко понять по тексту комментариев. Часто последние написаны с кучей ошибок не из-за безграмотности, а потому что их писали 10-летние дети. А когда видишь развернутый комментарий со всеми знаками препинания, который еще и складывается в цельную мысль, то он от взрослого человека.



— Но лояльность аудитории же можно как-то заполучить?

— У блогера общение с подписчиками занимает много времени — прочесть тысячи комментариев, какие-то пролайкать, провести фан-встречи и раздать автографы. А фигурист не обязан всем нравиться, он должен показывать себя на льду.

Можно еще отдавать брошенные на лед игрушки в детские дома. Но даже если Алина или Женя проведут встречу с подписчиками, никто из их недоброжелателей в сети не придет и не скажет в лицо: «Ты — плохая фигуристка».

— Но Медведева все же стала большим раздражителем для фанатов...

— Из-за того, что переехала в Канаду, но катается за Россию и тренируется за свой счет. Вот что от нее кому надо? В прошлом сезоне поехала на чемпионат мира вместо Туктамышевой? В спорте всегда есть элемент несправедливости. Женя поехала и привезла медаль. Но это тоже плохо, чтобы она теперь ни сделала — плохо все, – сказала Даванкова.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию