Евгения Медведева: «Довольна оценками на Autumn Classic, потому что они отражают то, как я каталась»

Российская фигуристка прокомментировала свой результат на турнире Autumn Classic в канадском Оквилле (2-е место).

«Моей главной целью на этом турнире было выступить уверенно, потому что старт сезона важен для меня. Прошлый сезон был настоящими качелями, теперь же я чувствую, что нахожусь в форме.

Чувствую, что могу лучше, я довольна оценками, потому что они отражают то, как я каталась. Я знаю моменты, которые могу улучшить, поэтому я продолжу работать.

Завтра у меня тренировка, а на следующий день, наконец, будет выходной, а потом наступит новая рабочая неделя, как обычно, и подготовка к следующей.

Я уже привыкла говорить на английском, даже не задумываюсь над этим. У меня много друзей, много знакомых, с которыми я говорю и на русском, и на английском», – сказала Медведева.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию