Евгения Медведева: «Сейчас чувствую себя почти так же комфортно и уверенно, как и два-три года назад»

Российская фигуристка прокомментировала свой результат в короткой программе на турнире в канадском Оквилле (2-е место).

«Сейчас я совершенно другая (по сравнению с прошлым сезоном). Главное отличие в том, что я чувствую себя почти так же комфортно и так же уверенно, как два, три, четыре года назад.

Я привыкла ко всем изменениям, что произошли в моей жизни. Я просто начала работать, как я хотела, поэтому сейчас я не чувствую чего-то странного в жизни. Я привыкаю к этому месту, катку, и, конечно, к моим идеальным тренерам. Так что мы просто движемся вперед.

Сегодня было хорошее выступление. Не могу сказать, что я очень счастлива, или наоборот расстроена. На данный момент я довольна. Но я знаю, что самое главное будет завтра. Так что завтра буду готовиться сделать все возможное», – сказала Медведева.

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