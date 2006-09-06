Глава ФФКР – о том, что Загитова может пропустить открытые прокаты: «Только что был на тренировке – она каталась. Ничего подобного не слышал»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка присутствовала на тренировке перед открытыми прокатами сборной, которые стартуют завтра в Москве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Загитова может пропустить открытые прокаты. В ФФКР на вопрос «СЭ», будет ли фигуристка на прокатах, не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«Я только что был на тренировке – она каталась. Ничего подобного не слышал», – сказал Горшков.

Открытые прокаты пройдут 7-8 сентября на малой спортивной арене «Лужники» в Москве.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России 7-8 сентября. Все покажет сайт Первого канала