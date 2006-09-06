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Глава ФФКР – о том, что Загитова может пропустить открытые прокаты: «Только что был на тренировке – она каталась. Ничего подобного не слышал»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова присутствовала на тренировке перед открытыми прокатами сборной, которые стартуют завтра в Москве. 

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Загитова может пропустить открытые прокаты. В ФФКР на вопрос «СЭ», будет ли фигуристка на прокатах,  не подтвердили и не опровергли эту информацию. 

«Я только что был на тренировке – она каталась. Ничего подобного не слышал», – сказал Горшков.

Открытые прокаты пройдут 7-8 сентября на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. 

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России 7-8 сентября. Все покажет сайт Первого канала

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