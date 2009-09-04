Александр Горшков: «На контрольных прокатах покажут еще не обкатанные программы, плюс фигуристы будут волноваться»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков призвал не судить строго выступления фигуристов на контрольных прокатах.

«Почему прокаты проходят так рано? Для того, чтобы у спортсменов осталось время до начала основного соревновательного периода внести коррективы, что-то исправить.

7 и 8 числа спортсмены покажут еще не обкатанные программы, плюс они будут волноваться. Поэтому прошу не судить их строго, главное для них сейчас – поддержка, поскольку им надо готовиться к новому сезону», – сказал Горшков.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене в Лужниках.