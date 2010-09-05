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Загитова провела открытую тренировку на Андреевском мосту в Москве

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

4 сентября в Москве на Андреевском мосту прошла тренировка бренда PUMA с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Загитова представила упражнения из авторской программы, которая станет доступна в приложении PUMATRAC. 

Короткая интервальная тренировка была направлена на проработку мышц ног и кора.  

Загитова подписала контракт с PUMA в прошлом году. Фигуристка является официальным амбассадором бренда и лицом рекламной кампании DO YOU. 

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