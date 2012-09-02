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Шелепень о судействе: «В финале Гран-при Лью встретится с нашими девочками на нейтральной территории и поблажек ей никто не даст»

Теги сборная России сборная США Полина Шелепень женское катание Гран-при среди юниоров Алиса Лью Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка, перешедшая на тренерскую работу, Полина Шелепень прокомментировала победу американки Алисы Лью на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде.

В произвольной программе американка исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и четверной лутц, она также попыталась прыгнуть еще один тройной аксель, но упала, не докрутив прыжок.

«Где-то Лью немного помогли в плане оценивания докрученности прыжков, но не для кого ни секрет, что принимающая сторона всегда чуть-чуть помогает своим. 

Такое происходит не только в США, но и в любой другой стране. Но нам переживать особенно не стоит, в какой-то момент, в том же финале юниорской серии Гран-при Лью встретится с нашими девочками на нейтральной территории и поблажек давать ей уже никто не будет.

Тем не менее, тот факт, что такая маленькая девочка зашла на два тройных акселя и четверной, подкупил судей. Оценка за компоненты? Не считаю, что она у нее была очень высокой, все-таки Лью на этом этапе была фаворитом и выглядела лучше остальных», – сказала Шелепень.

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