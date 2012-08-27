Светлана Журова: «Медведеву знают во всем мире больше, чем кого-либо. Почему бы ей не стать членом МОК по квоте спортсменов?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение назначить послом команды России в Токио-2020 фигуристку Евгению Медведеву.

«Медведева – серебряный призер Олимпиады, а не просто зимняя спортсменка. В Сочи я была мэром верхней олимпийской деревни, а Алексей Немов – вице-мэром. В нижней деревне, наоборот, Елена Исинбаева была мэром, а ее замом – Ирина Слуцкая. Здесь важен человек, а не то, когда он стал олимпийским чемпионом.

Женю знают во всем мире больше, чем кого-либо. Посол – это ведь еще и защитник спортсменов. Женя тогда (на встрече с в Пхенчхане-2018) справилась с этой задачей. Хотя у нее были свои соревнования. Почему бы ей не стать членом МОК по квоте спортсменов? Туда выдвигаются именно на . Ее будут еще больше знать среди спортсменов. И летников, и зимников.

Перед Женей стоит достаточно серьезная задача. Посол – человек мира. Он должен урегулировать все конфликтные ситуации. Если Женя согласилась на это, то, возможно, ей придется заниматься этим в ущерб своим тренировкам», – сказала Журова.

Светлана Журова: «Не хочу, чтобы думали, что я дурочка или врушка»

Фигуристка Медведева стала послом команды России на летней Олимпиаде-2020 в Токио

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