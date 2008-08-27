Евгения Медведева: «В этом сезоне падение с чистого четверного сальхова точно будет»

Российская фигуристка рассказала, как идет работа над изучением четверного сальхова.

«Дела продвигаются, я стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл.

Похвастаться выездом с четвертого сальхова чисто не могу, но попытки есть. Минимум 40 минут в день уделяю этому элементу. Понимаю, что это займет время, но не могу сказать, сколько точно», – сказала Медведева.

«Я пробовала четверной сальхов на одном из японских шоу, но его не показали», – цитирует фигуристку «Чемпионат».

«Это была где-то шестая моя попытка. Сейчас дела обстоят намного лучше».

«В этом сезоне падение с чистого точно будет», – пошутила двукратная чемпионка мира, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».