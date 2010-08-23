Алексей Мишин: «Боюсь сглазить, но еще ни разу в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме»

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал о подготовке подопечной к новому сезону.

«Мы подходим к новому сезону в позитивном настроении. Я бы даже сказал – агрессивном. Если говорить о женском фигурном катании, то кое-что становится ясным. Но эта ясность еще не сформировалась. Пройдут взрослые прокаты, пройдут первые этапы и тогда станет ясно. Мы с нетерпением ждем развития событий.

– Елизавета Туктамышева попросила не давать информацию о ее новой короткой программе...

– Мы попадаем в очень интересный срез, не повторяясь. Она в таком стиле еще не каталась. «Блюз с Востока» в стадии становления, но по отдельным частям можно сказать, что мы попали в точку.

– У нее будет три тройных акселя на две программы?

– Да. В произвольной будет два тройных акселя, два тройных лутца, один тройной флип... Боюсь сглазить, но еще ни разу в межсезонье Лиза не была в такой хорошей форме», – сказал Мишин.

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