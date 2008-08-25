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Алиса Лозко: «Тутберидзе оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика справится»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Этери Тутберидзе Матч ТВ Алиса Лозко Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

– Как получилось, что вы успели какое-то время потренироваться у Тутберидзе, но никакой официальной информации о вашем переходе не было?

 – Я до конца сама не поняла ту ситуацию. Вопрос решался через папу на уровне федерации. Из Питера пришел приказ в Москву, чтобы федерация Москвы вернула меня обратно. На неделю это все затянулось, мы ходили по кабинетам, пытаясь решить вопрос.

Хотели остаться в Москве в группе Этери Георгиевны. Но руководство настояло, чтобы во избежание конфликтов мы вернулись в Санкт-Петербург (Лозко тренировалась в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина – Sports.ru).

– Как такое возможно? Многие спортсмены меняют тренеров, клубы, уезжают в другие города и страны, даже меняют спортивное гражданство. Почему вас могли не отпустить?

– Вот так. Сказали, что не хотят терять спортсмена.

– Почему в принципе у вас были мысли поменять тренера ?

– После Гран-при среди юниоров поняла, что за последнее время вообще нет никакого прогресса. Я уже год стою на месте, что-то нужно менять кардинально.

Плюс меня не взяли на сборы в Куршевеле, в которых участвовала вся группа – из спортсменов я осталась в Питере практически одна. Это было очень обидно. Тогда мы с родителями решили попробовать поехать к Тутберидзе.

– Помните, как проходил просмотр у Тутберидзе?

– Она первые дни обычно не занимается ребенком вообще. Смотрит, что он будет делать, если на него не обращать внимание, — будет работать сам или начнет филонить. Кто работает – того берет.

– Что больше всего удивило в ребятах, с которыми вы тогда делили лед в группе Тутберидзе?

– Упорство, стойкость. Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они все равно шли и делали.

Если даже всю тренировку отваляются, приходят на следующую и начинают с того элемента, который не получился. Это формирует спортивный характер.

– Вы заметили какие-то отличия в тренировочном процессе в Москве и Санкт-Петербурге?

– В Москве сама атмосфера накаленная. Больше тренировок, больше нагрузок. Целиковые прокаты программ не один раз за тренировку, и тот не полностью, – а, например, семь раз подряд. Это реально очень много.

Если даже у тебя что-то болит, неважно. Помню, как Аня Щербакова со сломанной рукой, с гипсом, тренировалась, как все, – рассказала Лозко.

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