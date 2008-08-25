Алиса Лозко: «Тутберидзе оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика справится»

Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.
– Как получилось, что вы успели какое-то время потренироваться у Тутберидзе, но никакой официальной информации о вашем переходе не было?
– Я до конца сама не поняла ту ситуацию. Вопрос решался через папу на уровне федерации. Из Питера пришел приказ в Москву, чтобы федерация Москвы вернула меня обратно. На неделю это все затянулось, мы ходили по кабинетам, пытаясь решить вопрос.
Хотели остаться в Москве в группе Этери Георгиевны. Но руководство настояло, чтобы во избежание конфликтов мы вернулись в Санкт-Петербург (Лозко тренировалась в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина – Sports.ru).
– Как такое возможно? Многие спортсмены меняют тренеров, клубы, уезжают в другие города и страны, даже меняют спортивное гражданство. Почему вас могли не отпустить?
– Вот так. Сказали, что не хотят терять спортсмена.
– Почему в принципе у вас были мысли поменять тренера ?
– После Гран-при среди юниоров поняла, что за последнее время вообще нет никакого прогресса. Я уже год стою на месте, что-то нужно менять кардинально.
Плюс меня не взяли на сборы в Куршевеле, в которых участвовала вся группа – из спортсменов я осталась в Питере практически одна. Это было очень обидно. Тогда мы с родителями решили попробовать поехать к Тутберидзе.
– Помните, как проходил просмотр у Тутберидзе?
– Она первые дни обычно не занимается ребенком вообще. Смотрит, что он будет делать, если на него не обращать внимание, — будет работать сам или начнет филонить. Кто работает – того берет.
– Что больше всего удивило в ребятах, с которыми вы тогда делили лед в группе Тутберидзе?
– Упорство, стойкость. Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они все равно шли и делали.
Если даже всю тренировку отваляются, приходят на следующую и начинают с того элемента, который не получился. Это формирует спортивный характер.
– Вы заметили какие-то отличия в тренировочном процессе в Москве и Санкт-Петербурге?
– В Москве сама атмосфера накаленная. Больше тренировок, больше нагрузок. Целиковые прокаты программ не один раз за тренировку, и тот не полностью, – а, например, семь раз подряд. Это реально очень много.
Если даже у тебя что-то болит, неважно. Помню, как Аня Щербакова со сломанной рукой, с гипсом, тренировалась, как все, – рассказала Лозко.
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