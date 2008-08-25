Алиса Лозко: «Тутберидзе оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика справится»

Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала о тренировках в группе .

– Как получилось, что вы успели какое-то время потренироваться у Тутберидзе, но никакой официальной информации о вашем переходе не было?

– Я до конца сама не поняла ту ситуацию. Вопрос решался через папу на уровне федерации. Из Питера пришел приказ в Москву, чтобы федерация Москвы вернула меня обратно. На неделю это все затянулось, мы ходили по кабинетам, пытаясь решить вопрос.

Хотели остаться в Москве в группе Этери Георгиевны. Но руководство настояло, чтобы во избежание конфликтов мы вернулись в Санкт-Петербург (Лозко тренировалась в Санкт-Петербурге в группе – Sports.ru).

– Как такое возможно? Многие спортсмены меняют тренеров, клубы, уезжают в другие города и страны, даже меняют спортивное гражданство. Почему вас могли не отпустить?

– Вот так. Сказали, что не хотят терять спортсмена.

– Почему в принципе у вас были мысли поменять тренера ?

– После Гран-при среди юниоров поняла, что за последнее время вообще нет никакого прогресса. Я уже год стою на месте, что-то нужно менять кардинально.

Плюс меня не взяли на сборы в Куршевеле, в которых участвовала вся группа – из спортсменов я осталась в Питере практически одна. Это было очень обидно. Тогда мы с родителями решили попробовать поехать к Тутберидзе.

– Помните, как проходил просмотр у Тутберидзе?

– Она первые дни обычно не занимается ребенком вообще. Смотрит, что он будет делать, если на него не обращать внимание, — будет работать сам или начнет филонить. Кто работает – того берет.

– Что больше всего удивило в ребятах, с которыми вы тогда делили лед в группе Тутберидзе?

– Упорство, стойкость. Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они все равно шли и делали.

Если даже всю тренировку отваляются, приходят на следующую и начинают с того элемента, который не получился. Это формирует спортивный характер.

– Вы заметили какие-то отличия в тренировочном процессе в Москве и Санкт-Петербурге?

– В Москве сама атмосфера накаленная. Больше тренировок, больше нагрузок. Целиковые прокаты программ не один раз за тренировку, и тот не полностью, – а, например, семь раз подряд. Это реально очень много.

Если даже у тебя что-то болит, неважно. Помню, как со сломанной рукой, с гипсом, тренировалась, как все, – рассказала Лозко.

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