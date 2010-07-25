Новые программы Загитовой, Трусовой, Щербаковой и Косторной: фрагменты от Глейхенгауза

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился видео-фрагментами новых программ всех учеников группы Этери Тутберидзе.

На видео, в частности, программы , Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной, Элизабет Турсынбаевой, , Даниила Самсонова и Мориса Квителашвили.

«#teamtutberidze представляет. Спасибо Первому каналу за помощь в создании этого видео. #figureskating #newseason #choreographer» – написал Глейхенгауз.

Недавно Загитова показала большой фрагмент своей новой короткой программы на песню израильской певицы Ясмин Леви – Me Voy (Я ухожу).

Загитова-Клеопатра, «Сумерки» – у Косторной, «Игра престолов» – у Трусовой. Что там с новыми программами фигуристов?

Загитова + Япония = ❤️. Уже не только шоу, наряды и спонсоры, но и подарки премьеру (в его резиденции!)