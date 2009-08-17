Нина Мозер: «После Игр-2018 я два или три дня плакала без конца. Сказала близким: «Этой Олимпиады не было»

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своих эмоциях во время Олимпийских игр-2018 в .

«У меня Олимпиада в Корее не получилась. Я привезла деревянную медаль. Для меня 4-е место сродни полному провалу. На этих Играх вообще обстоятельства складывались каким-то странным образом. Некоторые вещи врезались мне в память, похоже, навсегда, хотя, по сути, я их вообще не должна была заметить.

Например, во время последней разминки, где катались Тарасова и Морозов, в VIP-ложе один из руководителей МОК устроил фотосессию в жанре селфи с северокорейскими фигуристами. Меня трясло от возмущения.

Фотосессия, вспышки камер, радостная суета. Я смотрю на это, и во мне все кипит: у нас до Игр Столбову и Климова не допустили, это же какая трагедия была у ребят, а тут такое. Я как бы понимаю, что лично он в этом не виноват, но справиться с собой не могу.

Помню, я увидела, что Женя Тарасова стоит у бортика и нюхает нашатырный спирт, как духи. Только с четвертого раза ее пробило, что это нашатырь. Я понимаю, что она в глубоком ступоре. А времени что-то исправить уже нет. Она в таком состоянии выходит на разминку, и тут я вижу эту фотосессию.

После всего я очень тяжело выходила из этого состояния. Даже кому-то из друзей сказала, что я разучилась проигрывать. Я эту игру проиграла, понимаете? Это было тяжко. Два или три дня я просто плакала без конца, не могла в себя прийти. Вообще долго после всего восстанавливалась.

А потом я запретила близким мне людям говорить со мной об этой Олимпиаде, вспоминать ее события. Просто сказала им: «Этой Олимпиады не было», – сказала Мозер.

🔥 На наш инстаграм о фигурном катании подписано более 10 тысяч человек! Присоединяйтесь и вы!

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь!