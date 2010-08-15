Гончаренко – о методах Тутберидзе: «Мы все жестко работаем, но не у всех получается такой результат, как у нее»

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о методах работы .

— На ваш взгляд, благодаря чему стал возможен такой прогресс?

— Я думаю, за счет преодоления некоего психологического барьера прежде всего, а также благодаря накоплению опыта и наработке методик обучения.

— Этот барьер был пройден детьми или тренерами?

— Конечно, тренерами. Они сделали свои выводы и перестали бояться четверных прыжков. Этот психологический прорыв стал возможен благодаря группе Тутберидзе, которая своей работой доказала, что можно и даже нужно учить четверным прыжкам рано.

— Сегодня практически из каждого утюга несется плач о чрезмерных нагрузках, переломанных ногах и спинах и вообще о замученных с детства фигуристах. Тренерские амбиции угрожают жизни и здоровью спортсменов?

— Никто ничего не ломает больше или страшнее, чем обычно. Возьмите любой координационный спорт — гимнастику, прыжки в воду, прыжки на батуте и другие — везде обучение начинается с раннего возраста, потому что иначе не успеть выучить все, что надо. Кстати, то же самое у балетных и цирковых: очень раннее и интенсивное обучение, но только из самых талантливых получаются Барышниковы, Нуриевы, Цискаридзе.

Пресса последнее время много пишет о жестких методах работы Этери Тутберидзе. Могу сказать, что мы все жестко работаем, просто не у всех получается результат, как у нее. Этери сумела найти такой механизм работы, когда дети каждый день приходят на лед и сражаются. Сражаются за элементы, за ее внимание, сражаются с собой и между собой.

Поэтому ее спортсмены такие устойчивые и стабильные на соревнованиях. На тренировках два раза в день шесть дней в неделю и 350 дней в году у нее в группе проходят свои Олимпийские игры. Я не думаю, что это легко, причем для нее самой и всего ее штаба. Ведь это надо каждый день работать, как говорит Татьяна Тарасова, на разрыв аорты.

Всегда есть какие-то конкретные люди, которые совершили прорыв и первыми вышли в космос. Но, прежде чем стать известным на весь мир тренером, Этери в начале своей тренерской карьеры работала с детьми, для которых фигурное катание было досугом, брала тех, кого уже отчислили из спортшкол как непригодных.

Это были обычные дети, не самые талантливые, не самые смелые, которых нужно было убедить стать смелыми и талантливыми. Она это делает и сейчас, – рассказала Гончаренко.

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