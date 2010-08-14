Алена Канышева: «Планирую вставлять в программу четверной тулуп. Но его еще нужно вкатать»

Российская фигуристка Алена Канышева рассказала о планах по усложнению программ на сезон.

– Ты готовишься к этому сезону в группе . Как изменилось твое отношение к работе, подготовка? Что нового ты открыла в себе, в тренировках?

– Появилось больше конкуренции на тренировках. Больше мотивации, потому что много сильных девочек, с которыми придется сталкиваться в сезоне, и хочется быть не хуже, чем они. Не хочется выглядеть ребенком на фоне взрослых. Есть за кем тянуться.

– Планируешь ли ты что-то менять по ходу сезона в своих программах?



– Безусловно, я планирую вставлять в программу четверной тулуп. Но его нужно вкатать и прыгать стабильно, чтобы на старте думать не о том, чтобы его прыгнуть, а о том, чтобы показать себя.

Я мотивирована очень сильно. Второй сезон в юниорах, все-таки больше преимущество, чем в прошлом году. Есть вероятность, что чуть проще будет в плане того, что судьи меня уже знают и им не придется долго думать, – сказала Канышева.

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022