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Татьяна Тарасова: «Мне понравилось увиденное на контрольных прокатах. У нас будет очень сильная юниорская команда»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР мужское катание женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила контрольные прокаты юниоров, которые проходят в Новогорске.

5 и 6 августа короткие и произвольные программы представили одиночники.

«В целом мне понравилось то, что я увидела – были открытия, мы этих детей знаем.

Я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это – очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания России.

Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Я могу сказать – у нас будет очень сильная юниорская команда», – сказала Тарасова.

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь!

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