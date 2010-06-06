Татьяна Тарасова: «Если меня позовут работать тренером, я пойду. В тот же день»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что могла бы вернуться к тренерской работе.



«Да, так сложилась моя жизнь. Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь и мои знания теперь не нужны... А это моя основная работа, очень тяжело это переживала.

– Но сейчас, увидев какого-нибудь мальчика или девочку, не хочется сказать: «Пойдем со мной, я из тебя сделаю чемпиона»?

– Я никогда так не говорила и никогда никого не звала, они все сами приходили. У меня были группы, как и у всех тренеров, там мы и растили своих чемпионов. Проходили большой путь.

– Есть ли надежда у какого-нибудь ребенка, что его тренером станет Татьяна Анатольевна Тарасова?

– Если меня позовут – я пойду. В тот же день», – заявила Тарасова.



Тарасова также поделилась мнением о том, почему мужское фигурное катание в России не так успешно в последние годы, как женское.



«Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят. Они год плодоносят, год – нет. Отдыхают.



Мне кажется, что женщины в принципе сильнее. Так уж получилось.



Но кто-то появится уже совсем скоро. Через несколько лет. Обязательно. Это волнообразный процесс. Не каждый год японская земля рождает таких гениев, как Юдзуру Ханю. Он так любит свою работу, у него потрясающий характер... И это все плюс к его красоте и к абсолютному слуху, я ведь его помню с первого соревнования», – рассказала тренер.