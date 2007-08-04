Диана Дэвис: «В США мне даже легче, чем в Москве. Здесь не нужно час добираться до катка и час – обратно»

Российские фигуристы (дочь тренера Этери Тутберидзе – Sports.ru) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали о том, как проходила их адаптация в США.

Пара тренируется в группе .

– Насколько сложно было вам адаптироваться в США? Все-таки английский язык, новая команда и условия для тренировок.

Дэвис: Мне даже легче, чем в Москве, потому что в Москве нужно было час добираться до катка, час – обратно. А сейчас я иду две минуты, и уже на катке.

У нас очень дружная группа, но при этом соперничество на тренировках присутствует.

Смолкин: У нас есть и взрослые пары, например, Кристина Каррейра – . Ребята немного говорят по-русски, но мы стараемся с ними говорить и по-английски, чтобы развиваться.

У Шпильбанда сейчас нет топовых пар, которые борются за самые высокие места, но конкуренция все равно очень хорошая. Мы со всеми достаточно неплохо взаимодействуем.

– Переезд на новое место, в новую страну сопряжен с решением бытовых проблем. У вас началась самостоятельная жизнь. Насколько вы быстро приспособились?

Смолкин: Достаточно быстро. Я уже несколько лет живу в Москве один, без родителей, поэтому сильно на меня это не повлияло. Мама Дианы, Этери Георгиевна, помогла обустроить наш быт в квартире, которую мы снимаем. А дальше уже мы как-то взаимодействуем друг с другом и с этой страной.

Дэвис: В Москве я утром вставала раньше мамы, приходила раньше мамы. Когда она приходила, я уже спала. Поэтому ничего не изменилось. Я каждый день звоню маме по видеосвязи, мы часто видимся.

– Какие цели вы ставите перед собой в этом сезоне?

Смолкин: Наша первостепенная задача – перенять то, чему учат в США, потому что тут немного другой подход, стиль обучения. Не скажу, что лучше, а что хуже, но нам интересно то, что преподают в Америке, и мы хотим это продемонстрировать. Если мы сможем все это выполнить, то результаты не заставят себя ждать.

На первенстве России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место. Ранее пара тренировалась у Елены Кустаровой.

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