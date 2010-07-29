Сергей Воронов: «Только лентяи и бездари могут завидовать Трусовой, Щербаковой и Косторной»

Российский фигурист поделился мнением об усложнении программ в мужском и женском катании.

«Посмотрим, что будет в сезоне. В мужском катании предстоит интересный сезон, да и у девочек, в связи с выходом на взрослый уровень наших юниорок.

– Не обидно, что девочки прыгают больше четверных, чем мальчики?

– Мне не обидно, потому что за свою жизнь я прыгнул много четверных. Наоборот, я очень рад за наших девочек – Аню Щербакову, Сашу Трусову, Алену Косторную, которая пробует тройной аксель. Я знаю, какой ценой все это достается и сколько вложено сил и здоровья.

И я не испытываю зависти, потому что понимаю, какой это труд. Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение.

– На твой взгляд, за счет чего девочкам удается выполнять такие сложные прыжки? Легче физически, потому что меньше весят, за счет крутки или что?

– За счет того, что они очень много работают. Поверьте мне, это действительно так. Без работы ничего не бывает.

– А, возможно, преодолен ментальный барьер?

– Конечно. Стоит одному кому-то сделать, и за ним пойдут другие. Потому что ты выходишь на тренировку с мыслью: «Если у него получилось, то почему бы и мне не попробовать?» А если спортсменки еще и катаются в одной группе, каждый день видят, что делают подруги, то все ментальные барьеры исчезают очень быстро», – рассказал Воронов.

Трусова, Щербакова или Косторная (и еще 8 фигуристок): кто лучше скользит?