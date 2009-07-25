Алина Загитова: «Надеюсь, поработаю с Puma над дизайном одежды. И открою японский ресторан, какого в Москве еще не было»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о своих увлечениях.

«В последнее время меня сильно увлек визаж. Смотрю по интернету специальные передачи о работе визажистов, беру онлайн уроки. Фигурное катание такой вид спорта, что я должна краситься, следить за прической, – это все фигуристки умеют делать. Но когда начинаешь глубоко погружаться в тему, понимаешь, что нанести правильный макияж – целое искусство.

Мне нравится наблюдать, как с помощью прически и косметики можно поменять внешность человека, я и сама пробую менять свой образ, но профессиональных знаний и навыков мне не хватает.

Еще я дизайном одежды интересуюсь. Очень нравится спортивный стиль. Сама так одеваюсь и надеюсь, что в будущем с фирмой Puma у нас сложится совместная работа в разработке дизайна одежды. У меня столько идей накопилось…

– Кажется, была еще одна идея – ресторан открыть.

– Да, японский. Причем, какого в Москве еще не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура… У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле…

И еще есть мечта, но не могу пока решиться – с парашютом прыгнуть. Или с тарзанки. Очень хочется! Но для этого, мне сказали, мой вес должен быть не меньше 50 кг. А я меньше вешу.

Вообще, у меня много идей, чем заняться в будущем. Есть желание во многое вникнуть. Научиться. Чем больше ты освоишь, тем интереснее будет твоя жизнь», – сказала Загитова.

Загитова + Япония = ❤️. Уже не только шоу, наряды и спонсоры, но и подарки премьеру (в его резиденции!)

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