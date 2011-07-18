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Губанова – об уходе от Буяновой: «Елене Германовне надо все и сразу. Ей не нравилось, что из-за травм я не могла этого сделать»

Теги сборная России Елена Водорезова (Буянова) женское катание Анастасия Губанова Мария Сотскова Полина Цурская Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Губанова, которая была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой, рассказала о причинах своего ухода. 

– Вы ушли из ЦСКА с формулировкой «отчислена». Почему так жестко?
 
– Если честно, я сама не знаю, потому что из ее (тренера) уст я ни разу не слышала, что я отчислена. Узнала об этом буквально вчера, когда прочитала об этом, и была удивлена.

Мы с Еленой Германовной спокойно поговорили, поняли, что, к сожалению, надо прекратить нашу совместную работу. Все происходило абсолютно нормально. Это было обоюдное решение. Лично я не увидела никакой злости. Мы действительно спокойно все обсудили.

Мы поговорили, и тренер сказала, что я не справляюсь c той нагрузкой, которую принято переносить в Москве, что мне тяжело жить одной, когда родители в Петербурге. 

Было трудно, я же приехала сюда маленькой девочкой, без родителей. Не хватало мне поддержки. Но я все равно считаю, что с этой московской жизнью справлялась.
 
– С чем не справлялись?

– Проблема была с травмами, из-за чего мой тренировочный процесс был не таким, каким должен.
 
– Какие травмы?

– Намины. Это профессиональное.

– Проблемы лишнего веса не было?

– Они у всех есть. И это не удивительно. С весом, конечно, были проблемы, но не настолько невозможные. Даже с тем весом, который у меня был, я могла тренироваться.

– Вы действительно уже долго не тренируетесь?

– Да, третьего числа мы поговорили, и с тех пор я не катаюсь.

– В другую группу ушла Маша Сотскова, закончила карьеру Полина Цурская, вы остались единственной, кто способен бороться на взрослых соревнованиях. Когда ситуация пошатнулась?

– Весь прошлый сезон и до того момента, как все ушли, все было хорошо. А в начале сезона наши отношения стали уже другими.
 
– Вы находите этому объяснение?

– Просто Елене Германовне надо, я считаю, все и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось, – рассказала Губанова.

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