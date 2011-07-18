Губанова – об уходе от Буяновой: «Елене Германовне надо все и сразу. Ей не нравилось, что из-за травм я не могла этого сделать»

Российская фигуристка Анастасия Губанова, которая была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой, рассказала о причинах своего ухода.

– Вы ушли из ЦСКА с формулировкой «отчислена». Почему так жестко?



– Если честно, я сама не знаю, потому что из ее (тренера) уст я ни разу не слышала, что я отчислена. Узнала об этом буквально вчера, когда прочитала об этом, и была удивлена.

Мы с Еленой Германовной спокойно поговорили, поняли, что, к сожалению, надо прекратить нашу совместную работу. Все происходило абсолютно нормально. Это было обоюдное решение. Лично я не увидела никакой злости. Мы действительно спокойно все обсудили.

Мы поговорили, и тренер сказала, что я не справляюсь c той нагрузкой, которую принято переносить в Москве, что мне тяжело жить одной, когда родители в Петербурге.

Было трудно, я же приехала сюда маленькой девочкой, без родителей. Не хватало мне поддержки. Но я все равно считаю, что с этой московской жизнью справлялась.



– С чем не справлялись?



– Проблема была с травмами, из-за чего мой тренировочный процесс был не таким, каким должен.



– Какие травмы?



– Намины. Это профессиональное.



– Проблемы лишнего веса не было?



– Они у всех есть. И это не удивительно. С весом, конечно, были проблемы, но не настолько невозможные. Даже с тем весом, который у меня был, я могла тренироваться.

– Вы действительно уже долго не тренируетесь?



– Да, третьего числа мы поговорили, и с тех пор я не катаюсь.



– В другую группу ушла Маша Сотскова, закончила карьеру Полина Цурская, вы остались единственной, кто способен бороться на взрослых соревнованиях. Когда ситуация пошатнулась?



– Весь прошлый сезон и до того момента, как все ушли, все было хорошо. А в начале сезона наши отношения стали уже другими.



– Вы находите этому объяснение?



– Просто Елене Германовне надо, я считаю, все и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось, – рассказала Губанова.



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