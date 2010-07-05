Алина Загитова: «Думаю попробовать себя в модельном бизнесе. Я стала более раскрепощенной»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о том, как справляется с популярностью.

– Тяжело быть звездой?

– Я не замечаю этого.

– Неужели не выматывают бесчисленные интервью и журналисты?

– Ну так это не всегда будет. После Олимпиады мне казалось, что никогда к такому вниманию не привыкну.

Потом задумалась: «Вряд ли ко мне придут брать интервью, когда я стану бабушкой. Зато сейчас происходит то, о чем я потом буду всегда вспоминать всю жизнь».

– Каково это в 17 лет осознавать, что являешься кумиром миллионов?

– Об этом я не думаю вообще. Я думаю о том, что нужно оставаться собой всегда и в любой ситуации, продолжать делать свою работу и радовать болельщиков.

А если я буду вести себя наигранно и пытаться казаться лучшей, чем я есть на самом деле, люди это обязательно почувствуют.

Это как во время выступления – когда твои эмоции искренние и идут изнутри, то и программа смотрится, и отдача от зрителей идет.

– С кем бы хотела познакомиться из звезд?

– С Алиной Кабаевой. Я знаю, какой у нее сильный характер. Мне очень нравилось, когда она выступала как спортсменка.

Алина, кстати, звонила мне накануне чемпионата мира-2019 в Сайтаме, сказала мне слова поддержки. Но встретится лично нам пока не доводилось.

– Съемки и фотосессии для тебя удовольствие или все же работа?

– Наверное, правильнее было бы сказать, что это работа, которая приносит удовольствие.

Когда съемки с 9 утра до 8 вечера, то устаешь не меньше, чем на тренировках. Но положительных эмоций все равно больше.

Роль модели мне очень нравится. Даже думаю, чтобы в будущем попробовать себя в модельном бизнесе.

Я чувствую, что стала более раскрепощенной, потому что в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Все должно быть исполнено на высшем уровне.

Это похоже на работу актера. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, все сначала была зажата и стеснялась, – сказала Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Японский образ Загитовой: гэта, оби, юката. Это совсем не классическое кимоно

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