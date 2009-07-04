Константинова поучаствовала в челлендже, открыв бутылку коньком. И предложила повторить Макгрегору и Стэтхему

Российская фигуристка поучаствовала в Bottle Cap Challenge, сбив крышку с бутылки в коньках.

«Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора.

Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхем, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках?» – написала Константинова.

Спортсменка также отметила аккаунты Макгрегора и Стэтхема и предложила им повторить трюк в коньках.

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