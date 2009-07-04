Константинова поучаствовала в челлендже, открыв бутылку коньком. И предложила повторить Макгрегору и Стэтхему

Российская фигуристка Станислава Константинова поучаствовала в Bottle Cap Challenge, сбив крышку с бутылки в коньках.
«Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора.
Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхем, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках?» – написала Константинова.
Спортсменка также отметила аккаунты Макгрегора и Стэтхема и предложила им повторить трюк в коньках.
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Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора.😅 Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхэм, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках? #bottlecapchallenge . . @Thenotoriousmma @jasonstatham can you repeat this trick in skates?
Весь мир сносит крышечки с бутылок вертушкой. Мы и Конор тоже попробовали
Флешмобу с крышечками три дня. Открывают даже банки с огурцами
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