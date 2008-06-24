Хореограф Джоджо Гомес – фанатам: «Пожалуйста, не пишите Загитовой негативные комментарии. Она их не заслужила»

Американский хореограф Джоджо Гомес попросила фанатов не писать негативные комментарии в соцсетях олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

Ранее Гомес уличила хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для показательного номера россиянки.

«Пожалуйста, не шлите Алине негативные комментарии. Это не ее вина. Она красивая и талантливая девочка, с которой я бы однажды с удовольствием поработала. Я бы не хотела, чтобы ей слали негатив.

Не надо такое писать молодой девушке, которая просто делает то, что любит. Она заслужила большего. Она не заслуживает ненависти. Все люди допускают ошибки. Так что оставьте ее в покое», – сказала Гомес в инста-сторис.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат

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