Константин Меньшов: «Мне понравился новый показательный Загитовой. Скопировал его Глейхенгауз или нет, уже не столь важно»

Призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов поделился мнением о новом показательном номере олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Новый показательный номер Загитовой Bad Guy вам понравился?

– Да, он показал, что Алина может быть разносторонней фигуристкой. Мне понравилось. А скопировал Даниил (Глейхенгауз – хореограф Загитовой) этот номер у Джоджо Гомес или нет, это уже не столь важно.

Я вполне допускаю, что времени на постановку номера было очень мало, но они сделали его хорошо. Он извинился, с американским хореографом они свои отношения выяснили.

– В вашей практике не было подобных инцидентов?

– Нет, а вот мои движения в программах копировали.

– Вы не ругались с плагиаторами?

– Нет, зато ругаться хочется сейчас, когда я уже тренер и смотрю, как другие тренеры у меня немножко подворовывают. Это, конечно, не очень приятно. Пускай со мной работают дети, но есть вещи, которые я сам придумываю, и когда я вижу то же самое у других, это расстраивает.

А когда я катался сам, то, наоборот, было приятно, как другие спортсмены у меня что-то заимствуют. Правда, не вспомню, кто этим занимался, – сказал Меньшов.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат