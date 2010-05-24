Медведева сменила костюм для показательного номера под под песню Арианы Гранде

Двукратная чемпионка мира сменила костюм для своего показательного номера под песню Арианы Гранде 7 rings.

Фигуристка выступила в новом костюме на Fantasy on Ice в Японии.

Шоу тура пройдут в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В Японии также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, и Елизавета Туктамышева.

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