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    Медведева сменила костюм для показательного номера под под песню Арианы Гранде

    Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сменила костюм для своего показательного номера под песню Арианы Гранде 7 rings. 

    Фигуристка выступила в новом костюме на Fantasy on Ice в Японии. 

    Шоу тура пройдут в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В Японии также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

     
     
     
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    1st show of Fantasy On Ice is done! Thanks for you power, Makuhari!皆さんわ！ありがとうございました！

    Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

    У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом

    20 минут болтовни с Медведевой: японский мат, совет Глушакову и, конечно, Загитова с Туктиком

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