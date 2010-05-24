Медведева сменила костюм для показательного номера под под песню Арианы Гранде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сменила костюм для своего показательного номера под песню Арианы Гранде 7 rings.
Фигуристка выступила в новом костюме на Fantasy on Ice в Японии.
Шоу тура пройдут в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В Японии также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.
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1st show of Fantasy On Ice is done! Thanks for you power, Makuhari!皆さんわ！ありがとうございました！
У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом
20 минут болтовни с Медведевой: японский мат, совет Глушакову и, конечно, Загитова с Туктиком
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