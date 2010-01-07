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    Тутберидзе опубликовала пост о бывших учениках. Медведева и Липницкая лайкнули

    Теги Сергей Воронов сборная России фото Полина Шелепень мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Медведева Адьян Питкеев Серафима Саханович Полина Цурская Анастасия Тараканова Дарья Паненкова Фигурное катание

    Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношении к образам, созданным подопечными, которые потом покинули ее группу.

    «В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», – написала Тутберидзе.

    Специалист выложила фотографии своих бывших учеников: Юлии Липницкой, Адьяна Питкеева, Серафимы Саханович, Сергея Воронова, Полины Цурской, Дарьи Паненковой, Анастасии Таракановой и Евгении Медведевой.

    Медведева, Липницкая, Питкеев, Воронов, Паненкова и Тараканова поставили этому посту «лайк».

    Еще одна бывшая ученица Тутберидзе Полина Шелепень лайкнула комментарий пользователя, который поинтересовался, почему тренер забыла о Шелепень.

    Через полтора часа после публикации Тутберидзе Дарья Паненкова на своей страничке выложила фото с подписью: «Простить – да. Забыть – никогда».

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