Тутберидзе опубликовала пост о бывших учениках. Медведева и Липницкая лайкнули

Тренер по фигурному катанию рассказала об отношении к образам, созданным подопечными, которые потом покинули ее группу.

«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», – написала Тутберидзе.

Специалист выложила фотографии своих бывших учеников: , Адьяна Питкеева, Серафимы Саханович, Сергея Воронова, Полины Цурской, Дарьи Паненковой, Анастасии Таракановой и .

Медведева, Липницкая, Питкеев, Воронов, Паненкова и Тараканова поставили этому посту «лайк».

Еще одна бывшая ученица Тутберидзе Полина Шелепень лайкнула комментарий пользователя, который поинтересовался, почему тренер забыла о Шелепень.

Через полтора часа после публикации Тутберидзе Дарья Паненкова на своей страничке выложила фото с подписью: «Простить – да. Забыть – никогда».