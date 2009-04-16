Тараканова об уходе из группы Плющенко: «Прочитала комментарий Евгения и расстроилась. Меня никто не выгонял!»

Российская фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала свой уход из группы Евгения Плющенко.

В июле 2018 года Тараканова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе. В сезоне-2018/19 она стала четвертой в финале юниорской серии Гран-при, 13-й на взрослом чемпионате России и 7-й на первенстве России.

15 апреля стало известно, что спортсменка уходит из группы Плющенко к тренеру Светлане Пановой, с которой занималась до апреля 2017 года.

Плющенко сообщил, что Тараканова «психовала, устраивала истерики и постоянно ревела», из-за чего и покинула его группу.

«Да, не хотела я никак комментировать свой переход и родители запретили выходить в соцсети, отвечать на вопросы. Но вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича Плющенко и очень сильно расстроилась! Меня никто не выгонял. Зачем он так! Я же его сильно уважаю как спортсмена – он достиг таких высот, о которых можно только мечтать!

Он мне очень сильно помог, когда взял меня в академию, дал возможность продолжать заниматься фигурным катанием. Он даже нашел спонсора, который оплачивал мои занятия. Причина моего перехода совсем не та, что Евгений Викторович назвал....

Мы долго обсуждали и разговаривали с руководством и с моим тренером Ксенией Семеновной, что времени льда в неделю почти в 2 раза меньше, чем у моих соперниц, группа переполнена. Да и к самой площадке, она очень маленькая, я так и не привыкла, мне стандартной-то не хватало. Обещали еще в феврале другой лед, но так и не случилось.

Я в академии начала изучать четверные прыжки и тройной аксель. У меня порой неплохо получалось, правда, нестабильно, я бывало расстраивалась, но это не было каким-то криминалом, наоборот – меня все очень поддерживали. У меня очень хорошо шли прыжки после занятий на удочке с Амиром Рафаэловичем, но почему-то ему редко давали меня, а с другими я получала травмы.

На тренировках бывает всякое, и слезы и травмы. И я не исключение. Очень обидно читать такой комментарий, ведь в психологическом плане все отмечают, что за последний год я повзрослела и становлюсь другой. Думаю, Евгений Викторович просто озвучил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я все равно его очень уважаю, и желаю больших успехов!



Перейти мы решили еще в марте, я подошла к Ксении Семеновне и сказала, она меня поняла и поддержала, сказала подумай, как вернется из отпуска Евгений Викторович, придешь. Так мы и сделали. Когда он приехал, мы с мамой с цветами пришли, а Евгений Викторович, когда меня увидел с цветами, сразу все понял, он пожелал мне удачи!



Простите меня, Евгений Викторович, если я вас чем-то обидела, вы мне очень много всего дали, я у вас старалась как могла! Почему я вернулась к Светлане Владимировне, я здесь комментировать не буду», – написала Тараканова.