Евгения Медведева: «Предыдущие травмы были очень тяжелыми, но сейчас восстановление проходит быстрее»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о выступлении в шоу в Канаде, мотивации и усложнении программ.

О шоу Stars on Ice

«Я завязала новые знакомства, попробовал стиль, который мне понравился, отвлеклась от давления, которое присутствует на соревнованиях, и больше наслаждалась выступлениями.

Кроме того, я теснее пообщалась с канадскими болельщиками, получила от них много слов поддержки. Это хорошие воспоминания».

О мотивации

«Нужно всегда идти вперед и не сдаваться. Я верю, что человек сильнее, чем думает. Если думаете сдаться, не делайте этого. Поверьте, если вы думаете, что переживаете самые трудные времена в жизни, то скоро поймете, что все трудное еще впереди. Так что не сдавайтесь, всегда идите вперед, трудные времена пройдут».

Об усложнении программ

«Последние два-три сезона у меня была идея прыгнуть четверной, я пару раз пробовала, но, в конце концов, были другие идеи (которые нужно было воплощать).

Предыдущие травмы были очень тяжелыми, но сейчас восстановление идет быстро, намного быстрее, чем ожидалось. Я тренировалась в обычном режиме и восстановила все прыжки, даже каскады с риттбергером. Может, стабильность не такая, как в сезоне, но для межсезонья состояние хорошее», – сказала Медведева.

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