Воронов о возрастном цензе в женском катании: «В России и так слишком много рамок, давайте хотя бы в спорте не обламывать кайф»

Российский фигурист считает, что в женском катании не стоит поднимать возрастной ценз.

– Наверное, может, не стоит это в эфире говорить, но я все-таки скажу. Цензура, не цензура, но у нас в России и так слишком много рамок людям устраивают, так давайте хотя бы в спорте высоких достижений людям не обламывать кайф. Если нравится людям, то пусть выступают.

Вот про девчонок. На следующий год Трусова, Щербакова и Косторная будут во взрослых. Ну на год раньше они пришли, пощекотали нервы. Ну а что, вы думаете, помимо российских фигуристок никто в мире больше не тренируется и ничего не видит? Сейчас век интернета, век YouTube, все все смотрят, это все видно как на ладони.

Так лучше, наверное, когда ты уже на чемпионате России сталкиваешься с такой серьезной конкуренцией, чем приехать на чемпионат мира и на тебя, как снег на голову, упадет какая-то соперница в стиле Рики Кихиры. А так наши девочки, что и доказала , были уже готовы к этому морально.

– Вот придут Трусова, Щербакова и Косторная. А что будет с Загитовой?

– Давайте дождемся следующего сезона. Я никому ничего не желаю, но посмотрим, где будет Алина Загитова, где будет Женя Медведева, смогут ли эти девочки сохранить весь этот запас прочности. Ведь все растут, все меняются, да и от травм никто не застрахован. У был сложнейший перелом, после которого она смогла восстановиться и на такой уровень выйти, – рассказал Воронов в эфире радио «Маяк».