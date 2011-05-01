Михаил Коляда: «Произвольная программа для следующего сезона будет «Чаплин», для короткой ищем музыку»

Российский фигурист рассказал о программах для следующего сезона.

«Программы мне ставит наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко. Теперь она Зотова. Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет «Чаплин». Сто процентов. Я сразу говорю об этом, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда все молчали до последнего, а потом оказалось, что у меня и у «Кармен».

Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте, что-то веселое, заводное.

– А разве «Чаплин» не заводная?

– В «Чаплине» две первые части больше лирические, а третья быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей. Заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. На шоу Алексея Николаевича Мишина я познакомился с музыкантами, так что не исключено, что будет и оригинальное исполнение.

– В программах планируешь исполнять четверной лутц?

– Планирую. В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности, но это не сработало, так что надо делать лутц.

– До отпуска остается не так долго, над чем работаешь сейчас?

– Раскатываю коньки, тренируюсь потихоньку, но не форсирую, потому что и коньки новые, и врачи не советуют активно включаться в работу. Экзамены мне сдавать не надо, потому что учеба позади. В принципе с моим дипломом могу после завершения спортивной карьеры преподавать в Университете Лесгафта, но это случится, надеюсь, еще не скоро», – сказал Коляда.