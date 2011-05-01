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    Михаил Коляда: «Произвольная программа для следующего сезона будет «Чаплин», для короткой ищем музыку»

    Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

    Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о программах для следующего сезона. 

    «Программы мне ставит наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко. Теперь она Зотова. Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет «Чаплин». Сто процентов. Я сразу говорю об этом, чтобы не получилось как в прошлом сезоне, когда все молчали до последнего, а потом оказалось, что у меня и у Макса Ковтуна «Кармен».

    Для короткой ищем музыку. Хочу, чтобы было на контрасте, что-то веселое, заводное.

    – А разве «Чаплин» не заводная?

    – В «Чаплине» две первые части больше лирические, а третья быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей. Заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. На шоу Алексея Николаевича Мишина я познакомился с музыкантами, так что не исключено, что будет и оригинальное исполнение.

    – В программах планируешь исполнять четверной лутц?

    – Планирую. В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности, но это не сработало, так что надо делать лутц.

    – До отпуска остается не так долго, над чем работаешь сейчас?

    – Раскатываю коньки, тренируюсь потихоньку, но не форсирую, потому что и коньки новые, и врачи не советуют активно включаться в работу. Экзамены мне сдавать не надо, потому что учеба позади. В принципе с моим дипломом могу после завершения спортивной карьеры преподавать в Университете Лесгафта, но это случится, надеюсь, еще не скоро», – сказал Коляда. 

     
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