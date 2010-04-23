Алексей Урманов: «Ковтуна вообще не следует обсуждать. В спорте он не показал ничего»

Олимпийский чемпион Алексей Урманов считает, что не стоит обсуждать решение четырехкратного чемпионат России по фигурному катанию Максима Ковтуна завершить карьеру.
«Для меня эта новость не стала неожиданной.
– Считаете, что все к этому и шло?
– Я считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил.
– В начале карьеры были перспективы. Согласны?
– Наверное, они и были. Но перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но как оказалось позже он не вернулся», – рассказал Урманов.