Алексей Урманов: «Ковтуна вообще не следует обсуждать. В спорте он не показал ничего»

Олимпийский чемпион Алексей Урманов считает, что не стоит обсуждать решение четырехкратного чемпионат России по фигурному катанию завершить карьеру.

«Для меня эта новость не стала неожиданной.

– Считаете, что все к этому и шло?



– Я считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил.

– В начале карьеры были перспективы. Согласны?



– Наверное, они и были. Но перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но как оказалось позже он не вернулся», – рассказал Урманов.