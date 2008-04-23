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    Татьяна Тарасова: «Жаль, что Ковтун решил завершить. Не понимаю этого качества – так быстро сдаваться»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российский фигурист Максим Ковтун завершил карьеру.

    «Мне трудно что-то говорить о Ковтуне и очень жаль, что он принял такое решение. Я не понимаю этого качества в людях – так быстро сдаваться.

    Конечно же, я хотела с ним выиграть. Но получилось так, что разнообразные четверные прыжки стали прыгать все, кроме него. А ведь он был первым, кто начал это делать в одной программе. Как можно от всего этого отказаться, имея совершенно потрясающие способности.

    Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун – это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали. И получается так, что мы ничего не смогли сделать.

    Мне кажется, что если Максим всерьез хочет стать тренером, ему важно понять: он должен учиться быть сильным. Потому что к слабым люди не идут, не ведут своих детей», – сказала Тарасова.

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