Татьяна Тарасова: «Жаль, что Ковтун решил завершить. Не понимаю этого качества – так быстро сдаваться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российский фигурист завершил карьеру.

«Мне трудно что-то говорить о Ковтуне и очень жаль, что он принял такое решение. Я не понимаю этого качества в людях – так быстро сдаваться.

Конечно же, я хотела с ним выиграть. Но получилось так, что разнообразные четверные прыжки стали прыгать все, кроме него. А ведь он был первым, кто начал это делать в одной программе. Как можно от всего этого отказаться, имея совершенно потрясающие способности.

Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун – это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали. И получается так, что мы ничего не смогли сделать.

Мне кажется, что если Максим всерьез хочет стать тренером, ему важно понять: он должен учиться быть сильным. Потому что к слабым люди не идут, не ведут своих детей», – сказала Тарасова.