Александр Тихонов: «Коляду и Ковтуна жестко наказывать нужно, а не по голове гладить! Иначе они ничего и никогда не добьются»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал неудачное выступление Михаила Коляды и на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

– Мучения Михаила Коляды и Максима Ковтуна на минском льду. Как вы считаете, чего им не хватает?

– Я каждый день турнира провел на трибунах. Постоянно общался с Еленой Чайковской, Тамарой Москвиной, Игорем Бобриным, Натальей Бестемьяновой. Спрашивал их мнение, что происходит с парнями. И получал ответ – замастерились.

Про Коляду они вообще дружно сказали, что это любитель красиво пожить, преподнести себя, но не на льду, а в жизни. Это не мое мнение, а мнение профессионалов фигурного катания, к которому не прислушаться нельзя. Чего Коляда добился с таким талантом – один раз в год нормально откатается и все?

– Так что нужно сделать, чтобы это происходило регулярно?

– Я однажды лично присутствовал на тренировке, которую проводила . Как раз тогда она взяла Бестемьянову, которая тогда еще была никем. Я ушел с половины тренировки, поскольку не мог смотреть на то, что происходит. Тарасова наказывала ее по-настоящему. Потом я ей сказал: «Таня, ну разве можно так?» А она в ответ: «Она у меня олимпийской чемпионкой скоро станет».

И что? Наталья Бестемьянова с Андреем Букиным стали олимпийскими чемпионами! Вот сейчас в Минске напомнил Наталье про ту тренировку, когда я в ужасе ушел. Адский труд – вот рецепт победы. Другого нет. Посмотрите, как работают Тамара Москвина, Алексей Мишин. А нынешняя молодежь не хочет работать, не хочет мерзнуть. Им подавай все и сразу.

– Вы считаете, что такому фигуристу, как Коляда, нужен хороший кнут?

– Абсолютно! Коляду и Ковтуна жестко наказывать нужно, а не по голове гладить! Кнут им хороший нужен и только иногда кусочек пряника. Иначе эти парни ничего и никогда не добьются, – рассказал Тихонов.

Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды