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    Александр Тихонов: «Коляду и Ковтуна жестко наказывать нужно, а не по голове гладить! Иначе они ничего и никогда не добьются»

    Теги Татьяна Тарасова Александр Тихонов сборная России чемпионат Европы мужское катание Наталья Бестемьянова Максим Ковтун Михаил Коляда Фигурное катание

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал неудачное выступление Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

    – Мучения Михаила Коляды и Максима Ковтуна на минском льду. Как вы считаете, чего им не хватает?

    – Я каждый день турнира провел на трибунах. Постоянно общался с Еленой Чайковской, Тамарой Москвиной, Игорем Бобриным, Натальей Бестемьяновой. Спрашивал их мнение, что происходит с парнями. И получал ответ – замастерились.

    Про Коляду они вообще дружно сказали, что это любитель красиво пожить, преподнести себя, но не на льду, а в жизни. Это не мое мнение, а мнение профессионалов фигурного катания, к которому не прислушаться нельзя. Чего Коляда добился с таким талантом – один раз в год нормально откатается и все?

    – Так что нужно сделать, чтобы это происходило регулярно?

    – Я однажды лично присутствовал на тренировке, которую проводила Татьяна Тарасова. Как раз тогда она взяла Бестемьянову, которая тогда еще была никем. Я ушел с половины тренировки, поскольку не мог смотреть на то, что происходит. Тарасова наказывала ее по-настоящему. Потом я ей сказал: «Таня, ну разве можно так?» А она в ответ: «Она у меня олимпийской чемпионкой скоро станет».

    И что? Наталья Бестемьянова с Андреем Букиным стали олимпийскими чемпионами! Вот сейчас в Минске напомнил Наталье про ту тренировку, когда я в ужасе ушел. Адский труд – вот рецепт победы. Другого нет. Посмотрите, как работают Тамара Москвина, Алексей Мишин. А нынешняя молодежь не хочет работать, не хочет мерзнуть. Им подавай все и сразу.

    – Вы считаете, что такому фигуристу, как Коляда, нужен хороший кнут?

    – Абсолютно! Коляду и Ковтуна жестко наказывать нужно, а не по голове гладить! Кнут им хороший нужен и только иногда кусочек пряника. Иначе эти парни ничего и никогда не добьются, – рассказал Тихонов.

    Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды

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