Алена Косторная: «С начала сезона очень давили ботинки, после Нового года кость не выдержала и сломалась»

Российская фигуристка рассказала о травме, из-за которой пропустила юниорский ЧМ, а также о новом показательном и программах для следующего сезона.

«Сейчас со здоровьем все хорошо, я приступила к тренировкам – прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы.

Все началось на старте сезона – ботинки очень сильно давили мне на малую берцовую кость, было сильное напряжение. Сначала было воспаление, после Нового года была трещина – кость не выдержала и сломалась. Поэтому юниорский чемпионат мира пришлось пропустить.

В день вылета мы поняли, что никак не получится выступить, это было бы неправильно по отношению к другим спортсменам, если я выйду, не смогу откатать и займу чье-то место.

С того момента начали ходить по врачам, много разных диагнозов ставили – страшных и нестрашных. В итоге через полторы-две недели нашли схожее мнение и начали лечиться хотя бы от чего-то.

Когда смотрела ЧМ, было странное чувство – не понимаешь, почему ты дома, должна же была ехать. Просто не понимаешь, почему так получилось. Тяжело осознавать… прокатали Саша, Аня и ты ждешь, что сейчас выйдешь, пошел предстартовый адреналин, а мозгами понимаешь, что ты не куда не едешь – ты сидишь дома.

Новый показательный номер мы начали готовить после первенства России среди юниоров. Задумка Этери Георгиевне пришла на короткую, потому что тогда я пробовала новый макияж, получились очень черные глаза, и Этери Георгиевна сказала: «Не хватает красных линз – и ты вампир». И так родилась идея.

Я катаю Беллу из фильма «Сумерки». Первая часть – это ее перерождение из человека в вампира, а вторая часть – мощная, яркая – это уже то, как она вжилась в роль, которая ей нравится.

То, что будут линзы, решили изначально. Нарисовать укус на шее Этери Георгиевна предложила во время постановки. Выйти с обычным макияжем было бы странно – вампиры очень красивые, у них яркая внешность.

Программы к новому сезону мы еще ставить не начали, но для произвольной уже есть и образ, и музыка практически собрана. Насчет короткой – пока не знаю, но, скорее всего, будем ее менять», – сказала Косторная в интервью для сайта ФФКР.

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