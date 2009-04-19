Авербух – о сотрудничестве с Медведевой: «Совсем скоро будут интересные новости по поводу нас»

Хореограф Илья Авербух сообщил, что планирует сотрудничать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас.

Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике», – сказал Авербух.

Он также поделился мнением о перспективах Медведевой в изучении четверных прыжков.

«Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», – добавил Авербух.