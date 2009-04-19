Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Авербух – о сотрудничестве с Медведевой: «Совсем скоро будут интересные новости по поводу нас»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух сообщил, что планирует сотрудничать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. 

    «Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас.

    Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике», – сказал Авербух. 

    Он также поделился мнением о перспективах Медведевой в изучении четверных прыжков. 

    «Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», – добавил Авербух. 

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться